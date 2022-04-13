Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:15, 13 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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Федеральный совет Швейцарии утвердил пятый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, аналогичный тому, что был принят ЕС 8 апреля, сообщается на сайте швейцарского правительства. Кроме того, под финансовые рестрикции и ограничения на въезд в страну попали 200 человек, среди которых политики, предприниматели, представители СМИ и Вооружённых сил РФ. При этом в отличие от Евросоюза Швейцария не вводит запрет на транспортное сообщение.
13 апреля Федеральный совет принял решение принять эти новые меры ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением транспортных запретов, принятие которых не является необходимым для Швейцарии из-за её географического положения, — говорится в сообщении на сайте кабмина страны.
8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер ЕС полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.