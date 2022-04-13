Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии

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В ближайшие недели в Чехии ожидается рекордный рост цен на продукты, сообщила представитель Продовольственной палаты республики Дана Вечержова. По её словам, поставщики продовольствия будут вынуждены поднять цены, поскольку за прошедшие три месяца в стране серьёзно выросли издержки. Ожидается, что в среднем до конца года продукты в Чехии могут подорожать на 25−30%, передаёт EADaily.

Дело в том, что в своих контрактах с торговыми сетями производители должны заранее объявлять и фиксировать цены на три месяца вперед. Сейчас этот срок подходит к концу. Боюсь, что в...