Ловушка Трампа: сумеет ли соцсеть бывшего президента занять место Twitter

Спустя год после начала судебной борьбы Дональда Трампа с Twitter, Facebook и Google бывший президент Соединённых Штатов наконец запустил свою собственную социальную сеть — Truth Social. Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), занимающаяся проектом, ещё на старте разработки заявляла, что в перспективе планирует занять лидирующую позицию не только на рынке медиа, но и в сфере облачных технологий, конкурируя с Amazon и Google. Новая платформа Трампа, которой он хотел бросить вызов гегемонии технологических гигантов над свободой слова в Сети, сумела привлечь внимание инвесторов, а заодно и миллиарды долларов. Акции компании Digital World, которая планирует выкупить TMTG, за последний год выросли на 789%.

Сын бывшего президента Дональд Трамп — младший недавно опубликовал изображение публикации Трампа с Truth Social, в которой сказано: «Ваш любимый президент скоро встретится с вами».

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Что стояло за Truth Social

Идея о создании независимой сети была объявлена после обвинения Трампа в подстрекательстве к протестам 6 января. Его страницы в популярных социальных сетях были навсегда заблокированы. Наиболее ощутимым был удар по аккаунту в Twitter с почти 90 миллионами подписчиков, где бывший президент часто высказывал свои мысли на различные темы. Блокировка президента в США привела к дискурсу о свободе слова и о праве частных компаний её ограничивать в том или ином виде. В некотором смысле результатом этих дискуссий стало решение Трампа запустить собственную платформу, где люди не будут как-либо ограничены в выражении своей политической позиции или собственного мнения по различным темам.

Коррумпированность этих платформ нельзя игнорировать... И темы, которые американцам всё чаще запрещают обсуждать, являются одними из самых важных проблем нашего времени, — говорил бывший американский президент.

О враждебной позиции Truth Social к Twitter и другим популярным социальным сетям недавно открыто заявил бывший конгрессмен от Республиканской партии Девин Нуньес, который покинул свой пост, для того чтобы стать директором TMTG.

Наша главная цель — вернуть людям их голос. Мы хотим, чтобы пользователи сами говорили нам, что они хотели бы видеть на платформе. Это прямо противоположно какому-то IT-олигарху из Силиконовой долины, который говорит людям, как они должны думать, и решает, кто из них может или не может быть на платформе, — говорил он.

Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Проблемный запуск

С момента объявления о начале разработки новой платформы Truth Social новость о новой социальной сети, да ещё и от бывшего президента США, стала крайне обсуждаемой темой как в медиа, так и среди рядовых пользователей.

Спустя несколько дней после запуска приложение всё ещё доступно только для людей, которые заранее оставили заявку, а всем остальным доступ должен быть предоставлен в течение ближайших дней. Несмотря на ограничения по доступу к приложению, уже в первые часы пользователи столкнулись с техническими сбоями и проблемами со входом. Даже те, кто записался заранее, не всегда могли попасть в приложение в связи с большим ажиотажем. Отдельный ажиотаж вызвало сообщение приложения, в котором сообщалась о помещении пользователей в очередь.

Ваш аккаунт был успешно создан! Спасибо, что присоединились! Из-за высокого спроса мы поместили вас в наш список ожидания. Мы любим вас, и вы для нас не просто цифра, но ваш номер в списке ожидания ниже.

On Trumpâs new Truth social media app, Iâm apparently ânot just another number.â But my number on the wait list is 561,509, so I certainly am a number, and a really bad one at that. pic.twitter.com/on84xgddJ2 — Martin Austermuhle (@maustermuhle) February 23, 2022

Ожидается, что платформа станет полностью функциональной уже к концу марта. Но даже сейчас, несмотря на все технические ошибки и сложности, в первые 48 часов Truth Social скачали более 500 тысяч человек. Приложение заняло первое место в строчке самых популярных бесплатных программ в App Store, обогнав Facebook, Netflix и сам Twitter.

Потенциальная аудитория

По своему функционалу Truth Social сильно напоминает Twitter и неизвестно, сумеет ли платформа недолго завлечь кого-то ещё кроме поклонников бывшего президента. Схожесть интерфейса не осталась незамеченной в Сети. В медиа даже звучат обвинения, что Truth Social является «бессовестным клоном» Twitter. На данный момент неизвестно, планирует ли Twitter подавать в суд на Truth Social в связи со схожим дизайном.

Уже существующие альтернативные социальные сети от республиканцев, такие как Gettr и Parler, не сумели стать чем-то большим, чем платформами для различных политических обсуждений среди консерваторов. По мнению аналитиков, единственное, что выделяет Truth Social над тем же Parler, это активный пиар Трампа и его звёздное участие в проекте. С другой стороны, Truth Social, Gettr и Parler могут стать хоть и не полноценной заменой Twitter, но анклавом альтернативных социальных сетей или медийным рупором для консервативных республиканцев, которые не имеют возможности высказываться через тот же Twitter. А судя по презентации Truth Social для инвесторов, это и являлось первостепенной задачей.

Среди республиканцев «похвастаться» навсегда заблокированной страницей может не только Трамп. Республиканский член палаты представителей США Марджори Грин была заблокирована за распространение дезинформации о пандемии, а её коллега Барри Мур за твит о фальсификациях на выборах 2020 года. Они и другие теперь вполне могут использовать Truth Social для общения со своими избирателями.

Teresa Nunes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Getter Кэлан Дорр, занимавший пост ответственного по связям Трампа с Конгрессом США, уже заявил, что не видит в Truth Social конкурента, а наоборот считает, что возрастающее количество альтернативных платформ общения его только радует.

Чем больше, тем веселее. Абсолютно точно существует мир, в котором мы все могли бы сосуществовать. Не должно быть так, что есть только один воин, который противостоит этому великану в виде технологических гигантов, — сказал он.

Среди проблем не только технические неполадки

Не успела платформа запуститься, как на неё уже собираются подавать в суд. Логотип социальной сети Трампа оказался подозрительно похож на логотип британской компании Trailar, которая занимается перевозками солнечных батарей. Глава компании Мэтью Саммерс поспешил уверить, что его фирма никак не связана с Трампом и что она уже привлекла юридических специалистов.

Сейчас мы обращаемся за юридической консультацией, чтобы понять наши дальнейшие шаги и доступные варианты защиты нашего бренда. Trailar не имеет никакого отношения или связи с сайтом социальной сети Truth, — говорится в сообщении компании.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA



One of these is the icon for Trump's "truth social" site the other is the icon for a British "Fleet Telematics & Fuel Efficiency" company that has used it since at least 2019 https://t.co/ajIMuykZN0 https://t.co/BbnlIpMCkJ pic.twitter.com/aQssmef17x — z3dster (@z3dster) February 21, 2022

К тому же не совсем известно, насколько в действительности Truth Social будет обеспечивать обещанную полную свободу слова. Учитывая, что приложение на данный момент распространяется через App Store, то социальная сеть должна будет работать в соответствии с правилами Apple, иначе она будет удалена из цифрового магазина компании.

Дональд Трамп SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уже сейчас поступают сообщения, что пользователи блокируются по самым разным причинам. Один из них, например, пожаловался, что его аккаунт в сети Трампа был заблокирован только за то, что при регистрации в качестве своего никнейма он написал, что глава TMTG — корова.

Судить о том, достиг ли Трамп поставленных целей и обретет ли Truth Social массовый успех, пока рано. Хайп привлёк большое количество новых пользователей, но сумеет ли компания разобраться с техническими проблемами и наладить систему блокировок, будет известно в будущем.