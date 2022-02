Ловушка Трампа: сумеет ли соцсеть бывшего президента занять место Twitter

Сын бывшего президента Дональд Трамп — младший недавно опубликовал изображение публикации Трампа с Truth Social, в которой сказано: «Ваш любимый президент скоро встретится с вами».

Идея о создании независимой сети была объявлена после обвинения Трампа в подстрекательстве к протестам 6 января. Его страницы в популярных социальных сетях были навсегда заблокированы. Наиболее ощутимым был удар по аккаунту в Twitter с почти 90 миллионами подписчиков, где бывший президент часто высказывал свои мысли на различные темы. Блокировка президента в США привела к дискурсу о свободе слова и о праве частных компаний её ограничивать в том или ином виде. В некотором смысле результатом этих дискуссий стало решение Трампа запустить собственную платформу, где люди не будут как-либо ограничены в выражении своей политической позиции или собственного мнения по различным темам.

О враждебной позиции Truth Social к Twitter и другим популярным социальным сетям недавно открыто заявил бывший конгрессмен от Республиканской партии Девин Нуньес, который покинул свой пост, для того чтобы стать директором TMTG.

С момента объявления о начале разработки новой платформы Truth Social новость о новой социальной сети, да ещё и от бывшего президента США, стала крайне обсуждаемой темой как в медиа, так и среди рядовых пользователей.

Спустя несколько дней после запуска приложение всё ещё доступно только для людей, которые заранее оставили заявку, а всем остальным доступ должен быть предоставлен в течение ближайших дней. Несмотря на ограничения по доступу к приложению, уже в первые часы пользователи столкнулись с техническими сбоями и проблемами со входом. Даже те, кто записался заранее, не всегда могли попасть в приложение в связи с большим ажиотажем. Отдельный ажиотаж вызвало сообщение приложения, в котором сообщалась о помещении пользователей в очередь.

On Trump’s new Truth social media app, I’m apparently “not just another number.” But my number on the wait list is 561,509, so I certainly am a number, and a really bad one at that. pic.twitter.com/on84xgddJ2

Ожидается, что платформа станет полностью функциональной уже к концу марта. Но даже сейчас, несмотря на все технические ошибки и сложности, в первые 48 часов Truth Social скачали более 500 тысяч человек. Приложение заняло первое место в строчке самых популярных бесплатных программ в App Store, обогнав Facebook, Netflix и сам Twitter.

По своему функционалу Truth Social сильно напоминает Twitter и неизвестно, сумеет ли платформа недолго завлечь кого-то ещё кроме поклонников бывшего президента. Схожесть интерфейса не осталась незамеченной в Сети. В медиа даже звучат обвинения, что Truth Social является «бессовестным клоном» Twitter. На данный момент неизвестно, планирует ли Twitter подавать в суд на Truth Social в связи со схожим дизайном.

Уже существующие альтернативные социальные сети от республиканцев, такие как Gettr и Parler, не сумели стать чем-то большим, чем платформами для различных политических обсуждений среди консерваторов. По мнению аналитиков, единственное, что выделяет Truth Social над тем же Parler, это активный пиар Трампа и его звёздное участие в проекте. С другой стороны, Truth Social, Gettr и Parler могут стать хоть и не полноценной заменой Twitter, но анклавом альтернативных социальных сетей или медийным рупором для консервативных республиканцев, которые не имеют возможности высказываться через тот же Twitter. А судя по презентации Truth Social для инвесторов, это и являлось первостепенной задачей.

Среди республиканцев «похвастаться» навсегда заблокированной страницей может не только Трамп. Республиканский член палаты представителей США Марджори Грин была заблокирована за распространение дезинформации о пандемии, а её коллега Барри Мур за твит о фальсификациях на выборах 2020 года. Они и другие теперь вполне могут использовать Truth Social для общения со своими избирателями.

Глава Getter Кэлан Дорр, занимавший пост ответственного по связям Трампа с Конгрессом США, уже заявил, что не видит в Truth Social конкурента, а наоборот считает, что возрастающее количество альтернативных платформ общения его только радует.

Не успела платформа запуститься, как на неё уже собираются подавать в суд. Логотип социальной сети Трампа оказался подозрительно похож на логотип британской компании Trailar, которая занимается перевозками солнечных батарей. Глава компании Мэтью Саммерс поспешил уверить, что его фирма никак не связана с Трампом и что она уже привлекла юридических специалистов.