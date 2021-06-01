ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем

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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики обратилась к Минску с просьбой предоставить экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, арестованного в Белоруссии, для проведения следственных действий. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР, — заявила официальный представитель ведомства Инна Семёнова.

Уголовное дело против экс-главного редактора NEXTA было возбуждено в ЛНР 27 мая. По версии следствия, белорусский оппозиционер вступил в украинский батальон «Азов» (признан в ЛНР террористическим) и с лета 2014 года по зиму 2015 года активно участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что Протасевич подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основатель NEXTA участвовал в боях в Донбассе в составе батальона «Азов» и в полной мере соответствуете определению боевика-наёмника и террористам. Он добавил, что оппозиционер применял полученный в составе «Азова» опыт на территории Белоруссии.

В Белоруссии Роман Протасевич внесён в список террористов. Его подозревают в организации массовых беспорядков, которые прошли в республике после выборов президента 9 августа. На них победу одержал Александр Лукашенко. 23 мая блогера сняли с рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержали. Сообщалось, что он даёт признательные показания.