ЛНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах, несмотря на перемирие

https://static.news.ru/photo/956be84c-da12-11ea-9a0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинских военных в том, что они дважды за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР. Те, в свою очередь, говорят о семи огневых атаках. При этом с 27 июля в Донбассе действует режим прекращения огня.

За 8 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела, — заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Собеседник агентства уточнил, что огонь вёлся из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР посёлку Золотое-5. С 1 августа представительство ЛНР в СЦКК заявляет о соблюдении перемирия у линии соприкосновения в Донбассе.

Центр операции объединённых сил Украины при этом сообщает , что 8 августа армия зафиксировала 7 случаев обстрела со стороны сепаратистов.

В частности, противник из подствольного гранатомёта сделал по одному выстрелу в районе населё нного пункта Шумы и Водяное. Ещё по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатомётов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного, — говорится в заявлении украинских военных, которые уточняют, что не открывали ответный огонь, поскольку при этих атаках никто не пострадал.

Кроме того, украинская армия сообщает, что обнаружила, как «враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза». В заявлении подчёркивается, что эти действия также являются нарушением достигнутых договорённостей о перемирии.

Действующий режим тишины предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, он предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.