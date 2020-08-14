Ливан получит медицинское оборудование за счёт России

https://static.news.ru/photo/1f6e1dd4-de24-11ea-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Об этом он рассказал журналистам, передаёт ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения на деньги России окажет помощь медицинским оборудованием, — подчернкул он.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Погибли не менее 170 человек, писал NEWS.ru.