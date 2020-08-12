На месте разбора завалов в Бейруте нашли тела ещё двух погибших

https://static.news.ru/photo/56d590b0-dc65-11ea-acd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасатели МЧС России при разборе завалов в Бейруте обнаружили тела ещё двух жертв мощного взрыва, который произошёл в районе местного порта.

По данным пресс-службы ведомства, погибшие были найдены в ночь на 12 августа, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что один из министров Ливана объявил, что правительство республики уходит в отставку в полном составе. Накануне о своём увольнении заявили главы Минфина, Министерства окружающей среды и административного развития, Министерства информации. Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.