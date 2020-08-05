Власти Ливана призвали взять под домашний арест администрацию порта

Правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший там 4 августа взрыв.
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Как писал NEWS.ru, число жертв взрыв в порту Бейрута возросло до 113, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана. Десятки людей все ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.
Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.
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