Власти Ливана призвали взять под домашний арест администрацию порта

https://static.news.ru/photo/312a1954-d728-11ea-8141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший там 4 августа взрыв.

Как сообщает ливанский телеканал LBC International, это решение было принято на экстренном заседании кабинета министров. Его выполнение возложено на ливанскую армию.

Как писал NEWS.ru, число жертв взрыв в порту Бейрута возросло до 113, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана. Десятки людей все ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.