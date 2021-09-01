Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы ВОВ

Литва отказала Белоруссии в оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявили в Генпрокуратуре республики.

Как сообщается , литовская сторона отказала в предоставлении данных и дополнительном допросе «установленных» членов карательных батальонов Литвы, так как это может причинить вред суверенитету страны или безопасности, правам и законным интересам граждан.

В Генпрокуратуре Белоруссии отметили, что Вильнюс способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия, «игнорируя взятые на себя международные обязательства».

О намерении добиться международного признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Минск сообщил в мае текущего года. По словам генерального прокурора страны Андрея Шведа, надзорное ведомство провело инициированное правительством расследование по этому поводу. В результате было установлено, что официальное число жертв преступлений нацистов может быть существенно занижено.

Как сказал Швед, Минск представит в международный трибунал достаточный объём доказательств, чтобы начать процедуру официального признания геноцида. Конкретную инстанцию он не указал.