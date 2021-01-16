Лидер украинской партии раскритиковал закон о языке

https://static.news.ru/photo/15b6878c-5853-11eb-8fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер Либертарианской партии Украины Геннадий Балашов жёстко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку. С 16 января 2020 года в стране вся сфера обслуживания перешла на украинский язык, а за обслуживание на русском работников могут штрафовать.

Балашов в эфире телеканала «НАШ» отметил , что в мире на русском языке разговаривают 300 миллионов человек, а на украинском языке — 20 миллионов.

Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что её продавать некуда, некому, нет потребителя, — заявил политик.

Он указал на абсурдность ограничений, отметив, что во Львове пел в караоке на русском и всем было «плевать на это дело», поскольку «бизнес развивается по-своему». Балашов пояснил владельцам бизнеса, к которым может прийти чиновник с языковой проверкой, как себя вести.

Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришёл и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <...> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить? — задался вопросом политик.

Балашов считает, что люди имеют право общаться на языке, «на котором с ними говорили отец и мать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на коллегу во время обсуждения языкового закона на Украине. Это случилось после того, как депутат Кирилл Куликов осудил методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране.