https://static.news.ru/photo/6c4969b2-3378-11ea-b15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Рауль Хаджимба предложил митингующим у здания администрации провести переговоры, однако ответа ещё не получил.

Он предложил переговоры. Ничего пока, — передаёт слова источника в администрации ТАСС.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.

К акции у здания администрации президента присоединились и другие местные жители. Оппозиционеры заверили, что к этому они непричастны и не организовывали вторую акцию. Второй митинг, по их словам, связан с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

Как ранее писал NEWS.ru, в Абхазии 9 января Верховный суд рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии о признании президентских выборов, прошедших в сентябре, недействительными.