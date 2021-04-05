Летевший из Казани в Стамбул российский лайнер экстренно повернул на Москву

Российский лайнер Boeing 737, направлявшийся из Казани в турецкий Стамбул резко изменил курс. Борт повернул на Москву для экстренной посадки в Шереметьево, рассказал журналистам пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.
Он добавил, что лайнер вылетел из Казани в 11:10 мск 5 апреля. Решение прервать полёт и приземлиться в столице РФ принял командир воздушного судна. Причины технической посадки Гатауллин не стал раскрывать, посоветовав обращаться к авиаперевозчику,
По предварительным данным, у самолёта не убралась стойка шасси. Сейчас лайнер вырабатывает топливо,
Ранее, как писал NEWS.ru, незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске совершил в воскресенье, 4 апреля, самолёт, следовавший из Токио во Франкфурт. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ левого двигателя. Продолжения рейса пассажиры ждали в здании аэропорта.