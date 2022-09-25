Лавров заявил, что сегодня решается будущее миропорядка

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка. Об этом сообщает МИД России.

Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Противопоставлением ему может стать демократичный и справедливый мир без шантажа, запугивания неугодных, а также неонацизма и неоколониализма, отметил российский министр. Лавров добавил, что Россия выбрала второй вариант и вместе с союзниками и партнерами призывает работать над его воплощением в жизнь.

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны Запада открыто призывают к расчленению России. Причем, делая такие заявления, никто не стесняется, отметил он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.