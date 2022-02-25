Лавров: украинцы сами решат свою судьбу после освобождения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее. По его словам, Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирного населения.

В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнёта, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее, — сказал Лавров.

Он добавил, что западные партнёры РФ долгое время закрывали глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряли бурное становление неонацизма и русофобии на Украине.

Министр отметил, что Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбассе. Лавров подчеркнул, что Москва не могла остаться безучастной к просьбе ЛНР и ДНР об оказании военной помощи по защите от агрессора. В свою очередь Дейнего заявил, что все причастные к преступлениям против человечности в Донбассе должны понести наказание.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость, что и было сделано. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.