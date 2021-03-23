Лавров выразил надежду на укрепление диалога РФ и Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/618102ee-8c85-11eb-862b-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Чон Ый Ён Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в Сеуле на церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея. Он выразил надежду на то, что эта программа поспособствует дальнейшему укреплению разнопланового диалога двух стран.

Как мы сегодня убедились, мероприятия Года реализуются, и решение продлить его на текущий год позволяет ещё больше нарастить наши контакты — прежде всего между людьми. Для этого есть все предпосылки, — цитирует ТАСС министра.

Он выразил надежду, что в 2021 году программа Года взаимных обменов будет реализована в полном объёме. Лавров отметил, что интерес россиян и корейцев друг к другу растёт, о чём говорит популярность языков, истории и культуры двух стран, а также рост туристических потоков в обоих направлениях.

В рамках визита в Сеул Сергей Лавров намерен провести переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном — ранее они провели краткую встречу. Российский министр посетил Южную Корею после поездки в Китай, он пробудет там до 25 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД КНР назвал визит Лаврова плодотворным. Российский министр и его китайский коллега Ван И обменялись мнениями по двусторонним отношениям. Помимо этого, они подписали и обнародовали совместное заявление по вопросам глобального управления в современных условиях. Помимо этого, на повестке встречи двух министров были региональные вопросы. Политики подписали ряд договорённостей.