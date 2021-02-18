Лавров встретится с главой МИД Афганистана во время его визита в РФ

https://static.news.ru/photo/9b8a04c6-71f1-11eb-b9ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведёт переговоры с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром. Встреча состоится 24–27 февраля в Москве, когда глава МИД Афганистана посетит российскую столицу с рабочим визитом.

24–27 февраля глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе этого визита запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также другими официальными лицами, — цитирует ТАСС официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее МИД РФ сообщил, что Афганистан ведёт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) переговоры о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Афганские экономоператоры ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций — ответственной российской структурой — о конкретных условиях и объёмах возможных поставок.

Как писал NEWS.ru, новый президент США Джо Байден приказал разведсообществу изучить истории с «российскими хакерами», «наградами» за убитых солдат США и дело блогера Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки.