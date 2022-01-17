Лавров: Россия и Китай не дружат «против Запада»

Россия и Китай не дружат «против Запада», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, есть основания считать, что в ближайшее время пройдут контакты с США по вопросам гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются независимо от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что российское руководство в состоянии обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Запад грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства и пытается сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за решение вопросов на основе баланса интересов. По словам министра, Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний от Запада, она знает, как обеспечить свою безопасность.