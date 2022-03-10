Лавров: роддом в Мариуполе был базой украинского батальона «Азов»

Роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось 9 марта, был захвачен членами украинского батальона «Азов» и стал базой для экстремистов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что в этом учреждении давно не было ни пациентов, ни медперсонала, передаёт РИА Новости.

Родильный дом — не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых зверств, которые «чинят российские вооружённые силы». Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона, — заявил Лавров после переговоров в Анталье с коллегой с Украины Дмитрием Кулебой.

Он подчеркнул, что таким образом манипулируют общественным мнением во всём мире. По словам министра, «вторая сторона любой ситуации, которая позволяет составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуется».

7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, сославшись на жителей Мариуполя, что «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, Вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию».

Позже первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фейком информацию о том, что мирные жители подверглись удару в больнице в Мариуполе. Дипломат отметил, что ООН не проверила данную информацию, но распространяет её.