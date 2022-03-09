Полянский рассказал о фейке про удар по мирным жителям в Мариуполе

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фейком информацию о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе. Дипломат отметил, что ООН не проверила информацию, но распространяет её, сообщает РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее осудил «нападение на больницу в Мариуполе», подчеркнув, что мирные граждане платят высокую цену за события, не имеющие к ним отношения. На комментарий генсека Полянский и отреагировал.

Так рождаются фейк-ньюс. В своём заявлении ещё 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки, — считает Полянский.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 7 марта, сославшись на жителей Мариуполя, рассказал, что, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию».

Ранее стало известно, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть города Мариуполь и Волноваха по открытым гуманитарным коридорам. До сих пор никто из мирных жителей не вышел, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.