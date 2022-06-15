Лавров решил поехать в Баку после Еревана

Фото: Пресс-служба МИД

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом с 23 по 24 июня, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В настоящий момент идут переговоры с администрацией азербайджанского президента и представителями МИД республики. 9 июня в Ереване прошла встреча между главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном. Министры обсудили вопросы двусторонних отношений, ход реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Карабаху.

С 23 по 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел этой страны, ожидается встреча с президентом, — сказала дипломат.

Ранее Баку ответил на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который, отвечая на вопрос о положении дел в селе Фаррух, заявил, что российские миротворцы держат ситуацию там «в качестве одного их своих приоритетов» и будут рассматривать проблему в рамках начинающейся предметной работы по делимитации. В МИД Азербайджана заявили, что в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов, выходящих за ее пределы.