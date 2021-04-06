Лавров рассказал о способности России поставлять вакцину по миру

https://static.news.ru/photo/be5236ee-974f-11eb-a090-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19. По его словам, вопрос справедливого распределения необходимых препаратов особенно чувствителен среди беднейших стран.

Об этом чиновник рассказал в беседе с пакистанской газетой News International.

Лавров отметил, что Москва имеет соглашения о поставках вакцины «Спутник V» с более чем 50 странами, а в некоторых из них налажено производство препарата.

Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам — как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур, — подчеркнул министр.

Он считает, что кризис, вызванный коронавирусом, показал, что проблемы современности рано или поздно становятся общими.

Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнёров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах, — сказал Лавров.

Он добавил, что значительную стрессоустойчивость показывают самодостаточные страны с чётко сформулированными национальными интересами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что братиславский Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Специалисты сослались на отсутствие некоторых данных от производителя. Об этом сообщает газета Pravda, которая привела слова представителя института Магдалены Юркемиковой. Она пояснила, что нет возможности сделать вывод об эффективности и безопасности «Спутника V» для человека.