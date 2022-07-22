Лавров рассказал о снижении доли доллара в торговле между Россией и Африкой Лавров: Россия и Африка стремятся к снижению доли доллара и евро во взаимной торговле

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия и её африканские партнёры последовательно работают над снижением доли доллара и евро в расчётах при взаимной торговле. Об этом в своей статье для африканских СМИ рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, текущая геополитическая ситуация требует некоторой корректировки механизмов взаимодействия между РФ и странами Африки. В первую очередь речь идёт о бесперебойной логистике и налаживании систем финансов расчётов, которые были бы защищены от какого бы то ни было вмешательства извне.

Россия во взаимодействии с партнёрами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платёжных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, — пояснил российский дипломат.

Он также сообщил, что Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, которая была бы неуязвима для воздействия со стороны враждебных стран.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что Россия не сможет целиком отказаться от доллара и евро, даже если перенаправит потоки экспорта и импорта. Эти валюты обязательно нужны для параллельного импорта, отметил он.

Также о невозможности полностью отказаться от доллара заявлял и посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определённые и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.