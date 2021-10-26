Лавров рассказал о маскирующихся под афганских беженцев террористах

Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны. Находящиеся в Афганистане международные террористические группировки манипулируются извне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, которая проходит в Тегеране. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, страны-соседи Афганистана находятся под прицелом этих «деструктивных сил». Без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, а также с международными террористическими группировками, окапавшимися у афганской территории, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику. В этой связи РФ планирует использовать весь потенциал ШОС и ОДКБ для борьбы с угрозами из Афганистана.

Достичь этой цели можно лишь путём создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину, — подытожил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что московский формат консультаций по Афганистану является продуктивным и безальтернативным. Также он призвал соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории.

Встреча стран-соседей Афганистана проходит в Тегеране. На ней присутствуют представители Ирана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.