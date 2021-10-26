Лавров назвал московский формат по Афганистану безальтернативным

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Московский формат консультаций по Афганистану является продуктивным и безальтернативным. Об этом заявил министр иностранных дел России на конференции, которая проходит в Тегеране. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отметил, что Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану. Глава российского МИД считает важным, чтобы различные форматы органично дополняли работу друг друга.

Убеждён, что сегодняшняя дискуссия внесёт весомый вклад в наши совместные усилия по решению многочисленных проблем афганского народа, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию гуманитарной помощи с продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости.

Встреча стран — соседей Афганистана проходит в Тегеране. На ней присутствуют представители Ирана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.