Лавров раскрыл подробности встречи с делегацией талибов

Россия призывает боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Задача достижения устойчивого мира в этой стране всё ещё актуальна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на консультациях по Афганистану.

На переговорах с талибами Лавров призвал их выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил талибам о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан. По словам Лаврова Москва удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана.

Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата, — сказал Лавров.

В то же время, глава МИД России подчеркнул, что сложившееся положение дел пока нельзя назвать стабильным. Этим пытаются воспользоваться террористы.