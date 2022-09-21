Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от России до США в облет недружественных стран, сообщает ТАСС.

Время перелета заняло 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникло. Генассамблея ООН впервые за два года проходит в очном формате в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Она проходит с 20 по 26 сентября.

У Лаврова, согласно предварительной программе, запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД разных государств. В частности, это встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. выступить российский министр должен 24 сентября.

Ранее Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения. В этом году предполагалось только очное участие всех делегатов.