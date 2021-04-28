Лавров предложил Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что с удовольствием посмотрел сериал «Слуга народа», в котором снялся нынешний глава Украины Владимир Зеленский. Министр отметил, что контраст Зеленского в качестве актёра и в роли президента страны является разительным. Лавров предложил политику ещё раз посмотреть этот сериал. Об этом сообщает радио Sputnik.

Актёр Зеленский воплотил на экране образ школьного учителя Василия Голобородько, который по воле случая стал президентом страны и начал бороться с коррупцией и олигархами. Лавров отметил, что тогда никто не подозревал, что и в реальной жизни актёр пойдёт по этому пути.

Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный, — заявил глава МИД РФ.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук обвинил Владимира Зеленского в афере с газом. Он убеждён, что политик сговорился с олигархами, которые продают газ жителям по завышенным ценам, а глава Украины «тоже не в накладе от этих схем остаётся».

Владимир Зеленский до избрания президентом Украины получил широкую известность в качестве актёра, продюсера и сценариста, являлся бизнесменом и художественным руководителем студии «Квартал-95», которая занимается производство развлекательных программ и сериалов.

31 декабря 2018 года на телеканале «1+1» Зеленский за несколько минут до Нового года объявил, что будет участвовать в предстоящих выборах президента Украины. 21 января 2019 года партия «Слуга народа» выдвинула его кандидатам в президенты страны. Стал победителем выборов во втором туре, набрав 73,2% голосов. Ему проиграл действующий глава государства Пётр Порошенко. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.