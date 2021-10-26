Лавров попросил соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию

Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, которая проходит в Тегеране. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, силы США и НАТО планируют переместиться на другие территории после ухода с афганской земли.

Призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что московский формат консультаций по Афганистану является продуктивным и безальтернативным. Он отметил, что Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану. В этой связи Лавров считает важным, чтобы различные форматы органично дополняли работу друг друга.

Встреча стран-соседей Афганистана проходит в Тегеране. На ней присутствуют представители Ирана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.