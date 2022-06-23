Лавров пообещал содействовать демаркации границы Армении и Азербайджана

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Сергей Лавров и Ильхам Алиев

Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы, имеет конкретные предложeния на этот счет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с прeзидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Sputnik Азербайджан». Он также пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

Россия готова предоставлять консультативные услуги в работе двух комиссий, которые были созданы Азербайджаном и Арменией для делимитации и демаркации границ. Есть конкретное предложение на этот счет, — сказал Лавров.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сообщается, что стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.