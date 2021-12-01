Лавров оценил подаренную Эрдогану карту тюркского мира

Россия тоже может покрасить карту мира в разные цвета в соответствии с ареалом проживания «соплеменников», в таком случае будут отмечены почти все регионы мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя карту тюркского мира, которую подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД России не видит ничего зазорного в том, чтобы поддерживать такие связи.

Это, во-первых, всё постсоветское пространство, это, конечно же, огромное количество наших соотечественников, представляющих народы СССР, в Германии, в других странах Европы, в Израиле, в США, в Латинской Америке, Аргентина та же, — подчеркнул Лавров, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что Москва нормально относится к этой карте, если речь идёт о культурологических процессах, о поддержании языковых традиций, гуманитарных и образовательных обменах. Однако, если в этом случае имеется в виду внедрение военного сотрудничества, то это «не пойдёт на пользу дела».

Карту Эрдоган получил в подарок от главы националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели. Фото, на котором они позируют вместе с картой, опубликовано в Twitter партии. По версии ПНД, в состав «тюркского мира» должны входить часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть Китая, а также отдельные территории Монголии и Ирана.

Genel BaÅkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Devlet BAHÃELÄ°, CumhurbaÅkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ERDOÄAN ile CumhurbaÅkanlÄ±ÄÄ± KÃ¼lliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал эту карту. По его мнению, на ней не хватает одной детали — большой красной звезды.