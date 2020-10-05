Лавров не уступил в споре с европейским бизнесом

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 октября провёл встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая объединяет более 500 иностранных компаний, работающих в России. Разговор, впрочем, получился скорее о политике, чем об экономике. Европейцы намекали Лаврову на уступки со стороны России и сложные условия ведения бизнеса, но Москва увязывает конкретные экономические проблемы с общим политическим климатом, на который влияют ситуация с Навальным и действующие санкции.

На аналогичной встрече в прошлом году Лавров признавал, что условия для европейских инвесторов в России сложились непростые: принятые с подачи США санкции усложняют деловую активность, да и российские антисанкции вызывают недовольство у европейских бизнес-кругов. Однако, как подчёркивал тогда министр, есть направления, по которым ведётся продуктивная работа — например, газопровод «Северный поток — 2».

В этом же году поводов для оптимизма оказалось меньше: проект российского газопровода застопорился из-за американских санкций, а по мировой деловой активности в целом нанесла заметный удар пандемия. Европейский союз на этот раз готов сам выступить инициатором новых ограничений в отношении России, в первую очередь, за отравление оппозиционера Алексея Навального. Лавров выразил сожаление по поводу того, что торгово-экономические отношения всё больше и больше политизируются. Тем более что происходит это по инициативе Германии, которая всегда славилась внешнеполитическим прагматизмом.

То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с РФ, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских и затем стала завоеванием уже всей Европы, — подчеркнул Лавров.

Nord Stream 2

Не забыл Лавров упомянуть и «Северный поток — 2», обвинив американцев, наложивших санкции на проект, в попытке навязать Европе свой сжиженный газ вместо российского. Он также напомнил, что энергетика всегда выводилась за скобки любых форм противостояния в холодной войне, но сегодня о подобном говорить не приходится.

То, что будет подрываться конкурентоспособность целых секторов европейской промышленности из-за повышения издержек на более дорогой газ, американцев не то что не волнует, а просто устраивает, — отметил глава МИД РФ. — Поэтому политизация энергетического сотрудничества — это очередной удар по основам того, что мы называем европейской безопасностью.

Представители европейского бизнеса тоже были далеки от оптимизма, признав, что с каждым годом отношения России и Запада только ухудшаются и складывается ощущение, что ситуация зашла в тупик. Члены Ассоциации намекнули Лаврову, что, согласно немецкой пословице, «умнее тот, кто первый уступит в споре», однако российский министр возразил и сделал упор на необходимости уступок со стороны политических оппонентов.

Я так понимаю, цитируя эту пословицу, вы подразумеваете, что Запад не уступит никогда, — указал глава МИД и добавил, что «добрая воля не может быть односторонней».

На вопрос о том, в каких сферах сотрудничество всё же можно считать перспективным, Лавров ответил, что Россия готова работать с другими странами по созданию вакцины от коронавируса. Кроме того, Евросоюз сейчас уделяет большое внимание «зелёной» энергетике, поэтому можно полагать, что эта область останется перспективной на ближайшие годы.

В целом же, констатировал Лавров, Брюссель после 2014 года свернул контакты с Москвой, оставив всего несколько направлений сотрудничества, признанных перспективными — в основном они касаются ситуации в Сирии и Ливии. По словам министра, Россия не отказывается от шагов по упрочению связей, но видит, что Евросоюз сам не готов переступить через минские договорённости в вопросе восстановления отношений.

Представителей европейского бизнеса, впрочем, больше всего интересовали вопросы менее глобального характера. Они, например, просили не ужесточать политику по локализации иностранной продукции. Россия, по их мнению, требует переносить слишком много производства транснациональных компаний на свою территорию, и это отпугивает иностранных инвесторов. Ещё один вопрос, волновавший Ассоциацию, это возвращение зарубежных специалистов в Россию — сейчас из-за коронавирусных ограничений въезд иностранных граждан из большинства европейских стран в нашу страну запрещён.

Лавров ограничился краткими ответами на эти вопросы: открытие границ зависит от эпидемиологической обстановки и не находится исключительно в ведении МИД, а протекционизм может, и стоит считать препятствием для ведения бизнеса, но подобные тенденции сейчас наблюдаются по всему миру.