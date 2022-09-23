Лавров информировал группу Лиги арабских государств об украинском кризисе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал делегацию контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) о генезисе украинского кризиса. Это произошло на полях 77-й сессии ГА ООН, глава российского ведомства отметил роль стран Запада в поддержке госпереворота на Украине в 2014 году, говорится в сообщении МИД РФ.

Также Лавров рассказал о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией спецоперации.

При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, — сказано в сообщении ведомства.

В заявлении говорится, что российской стороной дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, что было подтверждено в ходе заседания глав МИД стран — членов ЛАГ в Каире 6 сентября 2022 года.

В апреле Москва и контактная группа организации провели дискуссию по украинскому вопросу. В связи с этим Сергей Лавров заверил, что российская сторона открыта для продолжения диалога и ей нечего скрывать.