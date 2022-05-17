Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил, что прекратили работу на территории России два дипломатических представительства прибалтийской республики. Речь идёт о генеральном консульстве Латвии в Санкт-Петербурге и консульстве в Пскове, сообщает РИА Новости.
С этого дня работа консульства Латвии в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге прекращена, — цитирует агентство посла.
Риекстиньш уточнил, что консульские услуги дипломаты Латвии продолжат оказывать в консульском отделе посольства в Москве.
Сотрудники консульств Латвии в Пскове и Санкт-Петербурге прежде были объявлены Москвой персонами нон грата.
Ранее стало известно, что МИД Латвии официально уведомил российское посольство о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Россией о памятных сооружениях и памятниках, сообщил 16 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.