Латвия объявила локдаун и комендантский час из-за коронавируса

Власти Латвии объявили локдаун и комендантский час из-за напряжённой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране. Локдаун вводится с 21 октября по 15 ноября, сообщает портал Delfi.

Также с 20:00 до 05:00 в республике будет действовать комендантский час. Все жители Латвии независимо от того, сделали они прививку или нет, не смогут выходить в указанное время из дома. Работать будут только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия запрещены.

Школы, за исключением начальных классов, переводятся на удалённый режим обучения. По словам премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша, такое жёсткое решение принято из-за низких темпов вакцинации.

Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошёл должным образом, — сказал премьер.

Латвия в понедельник, 18 октября, возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число случаев заболеваемости выросло на 49%, показатель на 100 тысяч населения достиг 1266,4, что вдвое превышает максимум второй волны.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эгилс Левитс сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. Состояние здоровья главы государства не уточняется.