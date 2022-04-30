La Stampa: попытки папы римского помочь в создании гумкоридоров провалились

Папа римский Франциск три раза попытался помочь Украине в создании гуманитарных коридоров в Мариуполе, однако все его стремления не увенчались успехом, заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Ватиканский дипломат считает, понтифик всё ещё хочет совершить апостольский визит на Украину, пишет La Stampa. При этом, Паролин подчеркнул, что поездка папы потеряет всякий смысл, если на следующий день российская и украинская сторона продолжат боевые действия.

Желание совершить апостольскую поездку на Украину остается живым в его (папы Франциска — News.ru) сердце, однако его реализация обусловлена возможностью содействовать реальному улучшению ситуации в стране. Как он сам объяснил, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день война возобновилась, как прежде, — заявил Паролин.

Госсекретарь Ватикана заверил, что папа римский сделает всё возможное для завершения конфликта на Украине.

Обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском, заявил митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при организации встречи. Иларион отметил, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме.