Революционер в мире моды Пако Рабан умер на 89-м году жизни

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, сообщает дом моды Paco Rabanne. Он умер 3 февраля у себя дома в Бретани. О причинах кончины не сообщается.

Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет, — говорится в заявлении.

Рабан родился 18 февраля 1934 года в Испании. Он стал известен всему миру в 1960-е годы, когда произвел революцию в мире моды. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966-м в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги и металла. Отличительной чертой дизайнера были облегающие платья в виде плетеной кольчуги. Его наряды носили многие звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Ранее стало известно о том, что умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт. Кинодеятелю было 93 года. Причина смерти Моррисетта не называется.

Ранее сообщалось, что советский и российский писатель, сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни. Он был братом народного артиста России Элема Климова, с которым в 1985 году работал над сценарием фильма «Иди и смотри».