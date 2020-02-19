https://static.news.ru/photo/1a617790-5329-11ea-b384-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер похвалил политику украинского президента Владимира Зеленского по отношению к РФ.

По его словам, тактика лидера Украины заключается в стремлении показать намерения страны мирно урегулировать конфликт. Волкер отметил, что таким образом Киев защищается от обвинений в свой адрес.

Есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию, — рассказал он в интервью «Украинской правде».

Бывший спецпредставитель подчеркнул, что именно действия украинского лидера «не позволяют этому произойти», передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер написал статью под названием «Как Украина скрылась в тумане импичмента». В ней политик утверждает, что страна стала жертвой из-за противостояния между Республиканской и Демократической партиями.