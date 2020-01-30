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Бывший спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер написал статью под названием «Как Украина скрылась в тумане импичмента». В ней политик утверждает, что страна стала жертвой из-за противостояния между Республиканской и Демократической партиями.

Волкер считает, что Украина является «жертвой импичмента», но при этом государство может стать «экономическим и агрикультурным двигателем».

Кроме того, он дал оценку украино-американским отношениям. По его словам, они, как и украинский лидер Владимир Зеленский, оказались «изолированными», передаёт радио Sputnik.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины, писал NEWS.ru.