Курская область взяла шефство над одним из районов ДНР

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Фото Валентин Егоршин/ТАСС

Курская область берёт шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании, добавив, что власти российского региона уже направили туда cпециалистов, которые окажут району неoбходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года.

Курская область берёт шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе, — цитирует его агентство.

Старовойт сообщил, что сейчас внимание сконцентрировано на помощи району в подготовке к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений.

Ранее сегодня стало известно, что Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, слова которого приводятся на его официальном сайте.

При этом для того, чтобы наладить производство, чтобы организовать, естественно, в первое время туда будут выезжать и наши специалисты, там жить, налаживать работу. Возможно, это будет ротация людей, которые туда поедут, — пояснил он.

Старовойт ранее продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. Такие меры были введены 11 апреля. Губернатор объяснил, что это было связано с возможными провокациями со стороны украинских националистов.