Кулеба заявил о поставках оружия на Украину из 19 стран

19 стран поставляют Украине оружие, сообщил на странице МИД Украины в Facebook глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что у страны есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.

19 стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории, 10 предоставляют макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную, — заявил Кулеба.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине. До этого Санчес сообщил, что Мадрид отказывается поставлять оружие Киеву напрямую и намерен участвовать в военной помощи только через Европейский фонд мира, испанское правительство также выделит Украине 20 тонн гуманитарной помощи.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.