Кто трясет Турцию с Сирией

Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Давно Малую Азию так не трясло. Горе, гибель, разрушения, отчаяние... Жертвой природного катаклизма стали Турция, Сирия, Ирак и в некоторой степени даже Кипр с Грецией. Регион этот действительно сейсмически нестабилен, но, видимо, на этот раз все службы сейсмического оповещения оказались не на высоте. И подземные толчки застали страны врасплох. Или более совершенные службы не пожелали поделиться своими прогнозами.

Но примечательно другое. Почти сразу в турецких соцсетях стали разгонять мысль, что случившаяся напасть вызвана не подвижками земной коры, а не исключено, что климатическим оружием, которое Соединенные Штаты решили применить против самостоятельных в своей политике государств. Чтобы сделать их более послушными.

Понятно, что такого оружия не существует, несмотря на многочисленные красочные спекуляции на этот счет. Но тут важна общественная реакция, явно свидетельствующая о недоверии населения к американской деятельности в регионе и ее скрытым целям. Мол, от настырных мировых гегемонов всего можно ожидать. Вплоть до провоцирования землетрясений.

Впрочем, это далеко не первый случай публичных попыток превратить природный катаклизм в следствие чьих-то происков. А то и военных испытаний. На память приходит искусственно нагнетавшаяся истерия в еще советской Армении по поводу страшного землетрясения, стершего с лица земли целый город Спитак. Тогда еще единая страна пришла на помощь армянскому народу. Со всех концов Советского Союза на развалины Спитака прилетали и приезжали спасатели, строители, врачи. Пострадавших лечили в лучших столичных больницах, где быстро собрали все необходимое для жертв этой трагедии — вещи, медикаменты, деньги. Быстрыми темпами шло новое строительство. Но...

В республике стали распространяться слухи, что землетрясение — не что иное, как последствия неких подземных ядерных испытаний, которые провела советская армия. Интернета тогда еще не было, но эффективно действовало «сарафанное радио». Те абсурдные слухи, явно инспирированные активизировавшимися националистическими силами, служили одной цели — раскачать ситуацию, когда единство страны уже ставилось под все большее сомнение.

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более того, даже после образования суверенной Армении нет-нет, но идейка об искусственном происхождении тех сейсмических толчков вбрасывалась для обсуждения. Причем усилия именно России по восстановлению всего разрушенного стыдливо замалчивались, а вот фантастические версии катаклизма обсуждались живо и горячо. Сверхзадачей было еще дальше оторвать республику от структур СНГ.

К слову, в начале 80-х годов зафиксированные сейсмические толчки в районе Карибов и ряда стран Латинской Америки некоторые аналитики напрямую связывали с последствиями уже французских ядерных испытаний на полигонах на тихоокеанских атоллах.

Так что такие версии, что сейчас возникли в Турции, по своему характеру неновы. Но их появление неизменно связано с некоторым недоверием и недовольством, существующими в обществе. Потому источником несчастья и назвали американцев, которые в последнее время грубо давили на турецких партнеров, не стесняясь в средствах.

Но есть и иная сторона медали. Многие страны, включая Россию, уже предложили Турции разнообразную помощь. Не исключено, что на турецких руинах смогут посотрудничать представители стран, которых разделил конфликт на Украине. Так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье, возможно, поможет. Поможет восстановлению утраченного доверия, прерванного серьезного диалога. И такой сценарий куда более реалистичен.