Турцию вслед за землетрясением накрыл снежный шторм

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В Турции после землетрясения начался мощный снегопад. По прогнозам метеорологов, на юге и востоке страны в ближайшее время может сойти снежная лавина, передает Habertürk. Также лед и мороз ожидаются вблизи Мраморного и Черного морей и в восточных районах Турции.

Температура воздуха в отдельных районах Турции может опуститься до отметки минус 15 градусов. Также прогнозируется кратковременный шторм с порывами ветра до 22 м/с. Местные власти предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут вызвать проблемы с транспортом в Турции.

В связи с непогодой в ряде турецких провинций в школах объявили каникулы до 13 февраля.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 4737 человек. Как утверждает глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезер, катастрофа унесла жизни 3381 жителя страны, кроме этого 20 424 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.