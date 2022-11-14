Политолог объяснил, почему Анкара не приняла соболезнования США Турецкий политолог: Анкара подозревает спецслужбы США в причастности к теракту в Стамбуле

Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сулейман Сойлу

Турецкий политолог Икбаль Дюрре объяснил NEWS.ru, почему Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле. По его мнению, Турция может обвинить в причастности к теракту исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена или спецслужбы США.

Если Турция обвиняет США - тут может быть два варианта. Либо [обвинение] адресовано главе запрещенной в Турции организации FETÖ, исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. <…> Или второй момент - кто угодно [организовал теракт в Стамбуле], только руками спецслужб США, чтобы дестабилизировать обстановку в Турции перед президентскими выборами, - предположил политолог.

По его словам, США "очень не нравится" политика Эрдогана, в том числе по отношению к России. В то же время он уточнил, что недавние заявления главы МВД Турции по поводу теракта довольно серьезны, но что именно он имел в виду, до конца не ясно.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти страны отказались принимать соболезнования от США после теракта в центре Стамбула. По его словам, правоохранительные органы республики знают, кто курировал взрыв, однако конкретных виновников министр не назвал. Сойлу также уточнил, что если бы организатора теракта не поймали, он бы сбежал в Грецию.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден скрывает Гюлена в Пенсильвании, и добавил, что участников госпереворота 2016 года сейчас защищает Греция. По словам Эрдогана, они также бежали и теперь живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии и Америке.

Власти Турции обвиняют FETÖ в причастности к попытке государственной переворота в июле 2016 года. Силовики после мятежа арестовали более 80 тысяч человек. С должностей были уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.