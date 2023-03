Кто такой журналист WSJ Эван Гершкович, которого подозревают в шпионаже Родители Эвана Гершковича эмигрировали из СССР в США в конце 1970-х. Их сын приехал в Россию в 2017-м. Теперь его обвиняют в шпионаже

30 марта стало известно, что в Екатеринбурге задержан корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Как сообщили в ФСБ, журналиста подозревают «в шпионаже в интересах американского правительства». Что известного о гражданине США 1991 года рождения, как его советские родители оказались в Америке, а он в России — в материале NEWS.ru.

Чем известен Эван Гершкович

У Эвана Гершковича есть профили в соцсетях — как в американской Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), так и в российской «ВКонтакте». Кроме того, он ведет персональный сайт.

«Эван Гершкович — репортер The Wall Street Journal, освещающий Россию, Украину и бывший Советский Союз. Ранее он был репортером Агентства Франс Пресс (AFP) и The Moscow Times. Помимо прочего, его работы также можно найти в New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy и Politics Europe. Его приглашали на BBC, NPR, Deutsche Welle (немецкая телерадиокомпания, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иноагента. — NEWS.ru) и France 24, а также на другие каналы», — говорится на личном сайте репортера.

У Эвана есть несколько журналистских наград, в том числе премии Crisis Coverage Awards (по освещению кризисов) и The American Society of Journalists and Authors (премия Американского общества журналистов и авторов).

Какие статьи писал Эван Гершкович

На своем сайте Эван Гершкович регулярно выкладывает избранные статьи (аналитику и расследования), написанные им для WSJ и других изданий. Они посвящены специальной военной операции на Украине и восприятию СВО в российском обществе, президенту РФ Владимиру Путину и российским политическим элитам, внешней политике России, включая отношения со странами СНГ. Материалы Гершковича написаны критически в отношении действий Москвы.

Гершкович также писал о пожарах в Сибири, о поддельных сертификатах о вакцинации от COVID-19 во время пандемии. Несколько текстов посвящены Эстонии, где по итогам выборов в коалиционное правительство вошла правая партия, настроенная против мигрантов (статья написана для Politico).

Что известно о семье Эвана

Личная информация в профиле Гершковича в соцсетях закрыта, при этом он давал интервью некоторым российским СМИ. В частности, порталу «Цех» («медиа про образование и саморазвитие») Эван в 2019 году рассказывал о себе и своей семье.

Его родители — выходцы из СССР. «Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979 году и там спустя 12 лет родили меня. Иван — для русских, Эван — для моих англоговорящих соотечественников. Мы жили в Нью-Джерси, а каждые несколько месяцев ездили к бабушке и дедушке на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Кроме как с родными, по-русски я почти не общался», — рассказал Гершкович.

Когда и зачем Гершкович приехал в Россию

В Россию Эван приехал осенью 2017 года. Он начал работать репортером The Moscow Times.

«Как раз тогда начиналась гонка перед президентскими выборами. Одним из первых моих заданий стала поездка в совхоз имени Ленина на пресс-конференцию усатого выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. И почему-то именно мне позволили задать ему первый вопрос», — вспоминал Гершкович. По его словам, он растерялся. «Мне надо было не опозориться не только с вопросом, но и со своим русским языком. „Привет!“ — выпалил я Грудинину. Еще прежде чем сказать следующее слово, я понял, что обращаться так к кандидату на пост президента Российской Федерации нельзя. Я ужасно покраснел», — говорил Эван.

Судя по профилю в соцсети, Гершкович закончил работать в The Moscow Times в октябре 2020-го. Потом он перешел в WSJ.

Что интересного есть у Гершковича в соцсетях

В соцсетях у Эвана немало фотографий из его московской жизни, командировок, путешествий. У Эвана много друзей и черный кот Посейдон.

Он активно освещал оппозиционные митинги. В 2018 году к нему в гости приезжали родители, они посетили Петергоф. Кроме того, Эван побывал на финале чемпионата мира по футболу в «Лужниках».

9 мая 2019 года он выложил фотографию красноармейца (судя по всему, деда или прадеда) с подписью «С днем победы! Похож?» и меткой Soviet Union.