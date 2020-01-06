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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что, возможно, Германия отклонила запрос Украины о военной помощи из-за политических мотивов. Об этом сообщило издание bfm.ru, ссылаясь на издание Bild.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что, возможно, Германия отклонила запрос Украины о военной помощи из-за политических мотивов. Об этом сообщило издание bfm.ru, ссылаясь на издание Bild....