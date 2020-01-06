Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о том, что страны — союзники США, даже те, кто будет косвенно поддерживать американское правительство, станут целями иранских ударов. Об этом
Все страны — союзники Соединённых Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями, — цитирует заявление КСИР «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство FARS.
«Стражи» также призывают американский народ оказать давление на своё правительство, чтобы Белый дом вывел войска США с территории Ирака.
Как писал NEWS.ru ранее, КСИР заявил, что если американские военные ответят на атаки военных баз в Ираке, то организация нанесёт следующий удар на территории Америки.
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