КС Армении оставил в силе итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски четырёх политических блоков, которые потребовали аннулировать итоги парламентских выборов от 20 июня либо провести второй тур голосования или перераспределить мандаты. В суд обратились блоки «Армения» и «Честь имею», а также партии «Армянская родина» и «Зартонк» («Пробуждение»), пишет Sputnik Армения.

Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования, — цитирует издание главу КС Армана Диланяна.

Тем самым суд отклонил заявление оппозиции о признании итогов выборов недействительными, признал результаты голосования соответствующими законодательству, а доводы оппозиции — необоснованными.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его блок «Армения» обратится в Конституционный суд страны для обжалования результатов парламентских выборов. По его словам, результаты голосования были неожиданными, о чём свидетельствуют данные соцопросов.