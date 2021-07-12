Крымские татары ответили на слова Зеленского о возврате полуострова

Киев никак не проявлял себя за 23 года существования Крыма в составе Украины, чтобы полуостров считался украинской территорией, заявил лидер национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров, сообщает РИА Новости.

За короткий период нахождения в составе независимой Украины она не смогла оставить на территории полуострова никаких значимых архитектурных, инфраструктурных или иных своих отпечатков. Украина как государство не смогла сродниться с крымчами в целом и с крымскими татарами в отдельности, — подчеркнул Умеров.

Так он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «возврате» полуострова в состав Украины. Лидер крымских татар напомнил, что в 2014 году прошёл референдум, на котором жители полуострова сделали свой выбор. Умеров предостерёг Зеленского от каких-либо агрессивных действий в отношении Крыма.

А если президент Украины скучает по крымскому песочку на зубах, пускай только сунется в наши границы со своей «платформой», и он сможет с партнёрами ощутить не только его, — сказал Умеров.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Политик вновь затронул тему возвращения полуострова и добавил, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Он пообещал вернуть эту территорию в состав Украины, подчеркнув, что это лишь «вопрос времени».

На высказывание Зеленского отреагировали в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал высказывания лидера Украины обычными и абсолютно бесперспективными. По его мнению, Зеленский никогда не скажет, что Крым принадлежит России.