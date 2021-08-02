Зеленский объяснил, почему Крым никогда не будет российским

Крым никогда никогда не будет российской территорией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом», в очередной раз затронув тему «возвращения» полуострова.

По его словам, Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Зеленский считает, что это невозможно.

Потому что ты или любишь эту страну, или нет. Любишь — украинец, нет — гость, путешественник, — пояснил Зеленский.

Президент пообещал, что все территории будут возвращены в состав Украины, это «вопрос времени». Также он поделился в интервью, с чем у него ассоциируется Крым.

Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю... Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля, — заявил украинский президент.

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к РФ в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождётся момента, чтобы «вернуть Крым».