https://static.news.ru/photo/7e3418ca-71a8-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Въезды и выезды во второй по величине город Саудовской Аравии — Джидда — закрыты в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

В самом городе введён комендантский час, но его временные рамки не установлены, сообщает РИА Новости.

Накануне власти страны продлили действие запрета на международные и внутренние авиарейсы, а также на посещение рабочих мест.

В СА зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых 99 были выявлены за последние сутки. Ранее NEWS.ru писал, что в стране было отменено междугороднее сообщение, связывавшее Эр-Рияд, Мекку и Медину.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.