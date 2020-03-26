Власти Саудовской Аравии ужесточили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Теперь комендантский час в королевстве будет начинаться на четыре часа раньше, жителям запрещено покидать дома в период с 15:00 до 06:00.
Междугороднее сообщение, связывавшее Эр-Рияд, Мекку и Медину, отменено, передаёт Saudi Press Agency.
Комендантский час в Саудовской Аравии был введён 23 марта и будет действовать в течение трёх недель. Соответствующий указ издал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, писал NEWS.ru.
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