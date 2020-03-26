https://static.news.ru/photo/86ac986c-6e9a-11ea-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: MD Mehedi Hasan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии ужесточили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Теперь комендантский час в королевстве будет начинаться на четыре часа раньше, жителям запрещено покидать дома в период с 15:00 до 06:00.

Междугороднее сообщение, связывавшее Эр-Рияд, Мекку и Медину, отменено, передаёт Saudi Press Agency.

Комендантский час в Саудовской Аравии был введён 23 марта и будет действовать в течение трёх недель. Соответствующий указ издал король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, писал NEWS.ru.