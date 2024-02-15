Крупная рыба утопила рыбака на Филиппинах SunStar Cebu: на Филиппинах крупный морской окунь утащил рыбака под воду

Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS/Global Look Press

На Филиппинах гигантский окунь утащил под воду рыбака, который его поймал, пишет SunStar Cebu. Инцидент произошел поздно вечером на острове Себу, когда двое товарищей занимались подводной охотой.

Из-за темноты 45-летний Грегорий Виньян — младший и 33-летний Джеффри Фахардо использовали фонарики. В какой-то момент аппарат Виньяна перестал светить, Фахардо поспешил на помощь другу, но тот уже исчез под водой.

Как выяснилось, мужчина подстрелил из гарпуна крупного морского окуня, которого на острове называют лапу-лапу. В итоге еще живая рыба ушла под воду и потянула за собой охотника, который, не желая потерять улов, продолжал держать веревку. На дне водоема у него не осталось воздуха, и он умер.

Фахардо нашел товарища без сознания на глубине 40–50 метров. Он быстро извлек пострадавшего и доставил тело на берег, прибывшие к месту врачи констатировали смерть рыбака. В полиции отметили, что такое в их краях произошло первый раз.

Ранее в Приморском крае сгорел микроавтобус мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки. Возгорание произошло в бухте Мелководной. Рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. Короткое замыкание в автомобиле вызвало пожар. Пламя уничтожило машину за несколько минут.