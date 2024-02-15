На Филиппинах гигантский окунь утащил под воду рыбака, который его поймал, пишет SunStar Cebu. Инцидент произошел поздно вечером на острове Себу, когда двое товарищей занимались подводной охотой.
Из-за темноты 45-летний Грегорий Виньян — младший и 33-летний Джеффри Фахардо использовали фонарики. В какой-то момент аппарат Виньяна перестал светить, Фахардо поспешил на помощь другу, но тот уже исчез под водой.
Как выяснилось, мужчина подстрелил из гарпуна крупного морского окуня, которого на острове называют лапу-лапу. В итоге еще живая рыба ушла под воду и потянула за собой охотника, который, не желая потерять улов, продолжал держать веревку. На дне водоема у него не осталось воздуха, и он умер.
Фахардо нашел товарища без сознания на глубине 40–50 метров. Он быстро извлек пострадавшего и доставил тело на берег, прибывшие к месту врачи констатировали смерть рыбака. В полиции отметили, что такое в их краях произошло первый раз.
Ранее в Приморском крае сгорел микроавтобус мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки. Возгорание произошло в бухте Мелководной. Рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. Короткое замыкание в автомобиле вызвало пожар. Пламя уничтожило машину за несколько минут.